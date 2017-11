sinossi Il gruffalÒ e gruffalÒ e la sua piccolina

Creatura ibrida, metà orso e metà bufalo, il Gruffalo (dall'inglese grizzly e buffalo) è il protagonista dell'omonimo romanzo per bambini di Julia Donaldson illustrato da Axel Scheffler, ormai un classico della letteratura per l'infanzia. L'incontro tra uno scaltro topolino, gli animali della foresta e un mostro orrendo con zanne e aculei dimostra quanto possa essere ingannevole l'aspetto esteriore. Dal 1999, anno della prima edizione, il libro è stato tradotto in oltre cinquanta lingue e ha venduto milioni di copie in tutto il mondo, trasformando il Gruffalo in uno dei mostri più amati dai bambini. chiudi

