Ashley è una scrittrice che prende un aereo da Salt Lake City, in direzione est, per il suo matrimonio. Ben è un medico di ritorno da una conferenza. Quando viene annunciata la cancellazione del volo a causa di una guasto, i due estranei decidono di noleggiare un piccolo aeroplano. Purtroppo il pilota viene sopraffatto da un attacco di cuore, così il veicolo si schianta su una desolata montagna innevata. Il medico si rompe alcune costole e si frattura una gamba. Ma fortunatamente, è uno scalatore appassionato e si sforza di aiutare la donna e farla scendere dalla montagna in tempo per sposarsi. chiudi

titolo IL DOMANI TRA DI NOI

tit. originale The Mountain Between Us

genere Azione

nazione USA

regia Hany Abu-Assad

sceneggiatura J. Mills Goodloe, Charles Martin

durata 103'