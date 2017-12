sinossi Good time

Per le strade di New York un rapinatore di banche di nome Connie cerca di sfuggire alla polizia. L'ultima rapina non è andata bene e suo fratello Nick è stato arrestato. Mentre Connie cerca di raccogliere i soldi necessari alla cauzione per liberare il fratello, comincia a pensare di riuscire a farlo evadere. Inizia così una lunga notte dove tenterà di farla franca e salvare il fratello.

