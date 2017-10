sinossi Geostorm

La storia segue un testardo ma affascinante progettista di satelliti (Gerard Butler) che è costretto a collaborare con il fratello per salvare il mondo. Tutti i satelliti meteorologici hanno cominciato a malfunzionare, creando una tempesta artificiale, e devono viaggiare nello spazio per fermarla. Allo stesso tempo, è in atto un complotto per assassinare il presidente degli Stati Uniti.

