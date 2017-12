sinossi Ferdinand

La storia del toro Ferdinando, libro per bambini scritto da Munro Leaf e Robert Lawson nel lontano 1936. Una storia che nel 1938 incantò anche la Walt Disney Picutes, attraverso un corto animato, e che ora diverrà lungometraggio a tutti gli effetti. Protagonista della storia un giovane torello madrileno, dotato dalla natura di un incredibile carattere mite e poetico. Dall'aria sorniona e con i grandi occhi sorridenti e buoni, viene catturato per essere addestrato ai combattimenti della corrida, ma risulta completamente recalcitrante. Trainato a forza da un trattore per la coda, è invece ancora estasiato dal profumo di un grosso fiore che tiene fra le zampe anteriori, come un vero essere umano. Nonostante l'apparenza da animale feroce, infatti, è così sensibile e ricco interiormente da rimanere incantato di fronte alle manifestazioni più poetiche della natura. Una storia paradossale che contrappone la grande umanità del toro alla vera bestialità degli uomini che vogliono "inferocirlo" e farlo combattere a tutti i costi per soddisfare la loro necessità di violenza. chiudi

