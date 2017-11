sinossi Egon schiele

Omaggio all'artista viennese più controverso e provocatorio del primo '900, maestro dell'Espressionismo austriaco. Agli inizi del XX secolo, Egon Schiele è tra gli artisti più provocatori e anticonformista di Vienna. La sua arte è ispirata da donne affascinanti e disinibite, in un'epoca che sta volgendo al termine. Due donne in particolare condizioneranno davvero la sua vita e la sua espressione artistica: sua sorella e sua prima musa, Gerti, e la diciassettenne Wally, probabilmente l'unico vero amore di Schiele, immortalata nel suo famoso dipinto "La morte e la fanciulla". Mentre i dipinti di Schiele creano scandalo nella società di Vienna, portando l'artista anche in tribunale con l'accusa di abuso su una minorenne e di pornografia, collezionisti lungimiranti e artisti già acclamati come Gustav Klimt, iniziano a riconoscere l'eccezionale valore della provocatoria e tormentata arte del giovane. Quando lo scoppio della Prima guerra mondiale minaccerà la sua ricerca e libertà artistica, Schiele sceglierà di sacrificare alla sua arte, l'amore e la vita stessa, facendo del dolore e del suo disagio esistenziale, la cifra stilistica che lo consacrerà tra i maggiori interpreti dell'Espressionismo. chiudi

