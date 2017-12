sinossi Blame

In un lontano futuro tecnologico, la civiltà ha raggiunto la forma definitiva del modulo di base Net. In passato un “infezione” ha mandato fuori controllo i sistemi automatizzati, creando così una città con una struttura a più livelli che si replica all’infinito in tutte le direzioni. Ora l’umanità ha perso l’accesso ai comandi della città, ed è braccata ed eliminata dal sistema di difesa conosciuto come Safeguard. In un piccolo angolo della città, una piccola enclave conosciuta come i Pescatori degli Elettrosilos che si trova ad affrontare l’eventuale estinzione, è intrappolata tra la minaccia delle Safeguard e la diminuzione delle scorte alimentari. Una ragazza di nome Zuru parte per un viaggio alla ricerca di cibo per il suo villaggio, ma provoca inavvertitamente il destino quando una torre di osservazione la localizza ed evoca un gruppo di Safeguard per eliminare la minaccia. Con i suoi compagni morti e tutte le vie di fuga bloccate, l’unica cosa che può salvarla è l’arrivo improvviso di Killy il Vagabondo, alla ricerca del gene terminale della rete, la chiave per ripristinare l’ordine nel mondo. chiudi

