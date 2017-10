The End of The End è la storia dell'ultimo concerto del nome più grande dell'heavy metal, i Black Sabbath. La band di Birmingham è tornata sul palco per un'ultima volta nella città d'origine, calando il sipario su un tour che nessuno pensava avrebbe mai avuto luogo. Il film concerto offre ai fan dei Sabbath l'opportunità di rivivere quel gran finale godendo di una visione incomparabile. La band eseguirà inoltre - direttamente dagli Angelic Studios - brani che non hanno visto la luce del giorno per oltre quarant'anni. L'ultima straordinaria occasione per ascoltare l'ultima parola della più grande band metal di tutti i tempi. chiudi

titolo BLACK SABBATH - The End of the End

tit. originale Black Sabbath - The End of the End

genere Musicale

nazione GBR

regia Dick Carruthers

durata 124'