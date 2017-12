sinossi Basmati blues

Una brillante scienziata è costretta a lasciare il laboratorio della compagnia per cui lavora per andare a vendere riso geneticamente modificato in India. Rimarrà coinvolta in un piano di truffa degli agricoltori locali e si innamorerà perdutamente dell'unico contadino che potrà salvare tutti. chiudi

leggi tutto