sinossi Barrage

Dopo dieci anni trascorsi all’estero, Catherine ritorna a Lussemburgo per riavvicinarsi alla figlia Alba che, nel frattempo, è stata allevata dalla madre di Catherine, Elisabeth. Alba è fredda e distante nei confronti di questa sconosciuta, comparsa improvvisamente nella sua vita, così Elisabeth continua a tenerla con sè e a proteggerla. Un giorno Catherine non ce la fa più, e decide di “rapire” Alba per portarla con sè ad una gita su un lago al nord. Inizia così un viaggio sconvolgente nel mondo sconcertante e complesso dell’amore materno… chiudi

