sinossi Bad moms 2 - mamme molto più cattive

Le mamme di Bad Moms tornano in questo sequel dove sono protagoniste dello stress che comporta il Natale in famiglia. Dovranno affrontare anche l'arrivo delle relative mamme in visita in occasione delle feste. Dagli autori di Una notte da leoni una commedia corale tutta al femminile in cui le mamme lavoratrici e figlio-centriche sono pronte ancora una volta a liberarsi della loro respondabilità per darsi alla pazza gioia e abbandonarsi al divertimento. chiudi

leggi tutto