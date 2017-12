sinossi Atto di difesa - il processo di rivonia

Nel 1963 in Sudafrica era dilagante l'Apartheid. Dieci uomini vennero arrestati in una fattoria della Rivonia con l'accusa di cospirare per commettere sabotaggi e atti violenti contro il repressivo governo sudafricano. Il tenace avvocato bianco Bram Fisher accetta la sfida come capo della difesa. Presto però scopre il coinvolgimento nel processo del leader politico Nelson Mandel. Il processo Rivonia cambiò il corso della storia. chiudi

