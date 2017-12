sinossi Atomica

In un prossimo futuro, quando le comunicazioni con una centrale nucleare isolata nel deserto si interrompono, un giovane ispettore di sicurezza, Abby Dixon, è costretto a raggiungerla per ripristinare la linea. Una volta all'interno della struttura, indizi misteriosi e strani comportamenti dei due operai in loco, fanno nascere dei dubbi ad Abby sulla loro sanità mentale, e forse anche sulla loro identità chiudi

