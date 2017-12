sinossi Appuntamento al parco

Tratto da una storia vera, il film racconta di una vedova americana malinconica che fatica a riprendere in mano la propria vita. La sua casa si affaccia su uno dei parchi più belli della capitale inglese, l’Hampstead Heat, ed è proprio dalla sua finestra che un giorno scorge la figura di un uomo trasandato che vive in una capanna fatiscente. Ed è dal loro incontro che ovviamente prende forma la narrazione in cui si vedrà la donna appoggiare l’uomo nella sua battaglia contro gli agenti immobiliari che lo vogliono sfrattare. chiudi

