sinossi Andron the black labyrinth

Nell'anno 2154, dieci individui si ritrovano prigionieri di un misterioso labirinto, senza memoria della loro identità, né di come siano finiti in una situazione tanto difficile da decifrare. Muovendosi in quella che si rivelerà essere una trappola mortale, i dieci cercheranno di ricostruire il loro passato, cercando di scoprire i segreti del labirinto, e della mente che lo ha creato. chiudi

leggi tutto