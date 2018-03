X-Files 11, un video dietro le quinte della serie tv

Dopo il rilascio di tante nuove foto di X-Files 11, la FOX ha rilasciato un nuovo video che ci porta dietro le quinte della nuova stagione della serie tv sci-fi. Nel 2018 David Duchovny e Gillian Anderson ritornano nei panni degli agenti dell’FBI Fox Mulder e Dana Scully, affiancati dal co-protagonista Mitch Pileggi nel ruolo di Vice Direttore dell’FBI Walter Skinner e William B. Davis nel ruolo dell’Uomo che Fuma, e Karin Konoval tornerà anche nella serie, essendo apparsa per la prima volta come la signora Peacock nell’episodio preferito dai fan “Home” della serie originale. Barbara Hershey si unisce alla serie come nuovo personaggio, Erika Price.

La nuovissima puntata dei 10 episodi previsti sarà ancora una volta prodotta dal creatore Chris Carter. La serie è stata presentata per la prima volta nel settembre del 1993. Nel corso di nove stagioni, è passata dal famoso film di fantascienza ad un enorme successo globale, diventando uno dei drammi televisivi di maggior successo di tutti i tempi. La serie che ha ottenuto 16 Emmy Awards, cinque Golden Globe e un Peabody Award, segue gli agenti speciali dell’FBI Scully e Mulder, mentre indagano su casi inspiegabili – “X-Files” – per i quali le sole risposte implicano fenomeni paranormali. Prodotto da 20th Century Fox Television e Ten Thirteen Productions.

La stagione 11 di X-Files è prevista negli Stati Uniti il prossimo mercoledì 3 Gennaio.

Commenta

Commenti