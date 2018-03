X Files 11, il nuovo promo della serie tv

FOX ha pubblicato il nuovo promo della stagione 11 di X-Files, che puoi guardare nel player qui sopra. Nel 2018 David Duchovny e Gillian Anderson ritornano come gli agenti dell’FBI Fox Mulder e Dana Scully riunendosi con il co-protagonista Mitch Pileggi come il vice direttore dell’FBI Walter Skinner e William B. Davis come L’Uomo che Fuma. Karin Konoval tornerà anche lei per la serie tv, essendo prima apparsa come la signora Peacock nell’episodio preferito dai fan “Home” dalla serie originale. Barbara Hershey si unisce alla serie come un nuovo personaggio, Erika Price.

Nel 2016 il ritorno di X-Files ha attirato un pubblico medio di quasi 16 milioni di spettatori ed è stato il dramma n° 2 della stagione. Inoltre è stata la serie evento della stagione su Twitter. X-Files è stato presentato per la prima volta nel Settembre 1993. Nel corso della sua esecuzione per nove stagioni, la serie è diventata influente fino a diventare la favorita per un successo globale. E’ diventata una delle serie tv di maggior successo di tutti i tempi con 16 Emmy Awards, cinque Golden Globes e un Peabody Award. Segue gli agenti speciali dell’FBI Scully (Anderson) e Mulder (Duchovny) mentre investigano su casi inspiegabili chiamati X-Files, per cui le uniche risposte possibili implicano fenomeni paranormali.

Prodotto da 20th Century Fox Television e Ten Productions, X-Files è stata creata e prodotta da Chris Carter e tornerà sul piccolo schermo nel 2018.

