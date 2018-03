Tully, il regalo inaspettato per la mamma Charlize Theron, il trailer italiano

Trailer italiano della commedia intitolata Tully , protagonista Charlize Theron nei panni di una mamma sfinita .In questo fil si riunisce la coppia formata dal regista Jason Reitman e la sceneggiatrice Diablo Cody, che insieme avevano portato sul grande schermo due splendide pellicole, Juno e Young Adult.

Nel video vediamo Marlo, mamma di due bambini piccoli (un lui e una lei) più un neonato: come ogni madre sa bene, è una combinazione esplosiva per quantità di impegni e riduzione delle ore di sonno. Ragione per la quale il fratello di Marlo (interpretato da Ron Livingston) decide di pagarle una bambinaia notturna di nome Tully (Mackenzie Davis): dopo i dubbi iniziali nasce fra le due donne un legame molto profondo.

Il film arriverà nelle sale americane il 20 aprile, mentre in quelle italiane è programmato per uscire il 3 maggio.

La Theron che aveva già lavorato con Reitman proprio in Young Adult ha dichiarato: “Lavorare ancora una volta con lui è stato come ricominciare dall’ultimo giorno di riprese di Young Adult, solo che questa volta c’erano un nuovo film e un nuovo personaggio. Per tutti questi anni la nostra amicizia si è mantenuta solida e importante. Lui non ha paura di raccontare storie di donne vere con debolezze vere – cose di cui qualche volta è scomodo prendere coscienza”.

