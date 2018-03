Trovate le sceneggiatrici per il cinecomic sui personaggi Silver and Black

Il prossimo anno ad Atlanta inizieranno le riprese di Silver and Black, il cinecomic targato Sony che porterà sul grande schermo i personaggi Marvel di Black Cat (alter-ego di Felicia Hardy) e Silver Sable (alter-ego di Silver Sablinova). In questi giorni sono stati resi noti i nomi delle sceneggiatrici che si stanno occupando dello script; si tratta di Lindsey Beer (Chaos Walking) e Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel).

Una prima stesura della sceneggiatura era stata fatta dalla regista che dirigerà la pellicola Gina Prince-Bythewood (La Vita Segreta delle Api), assieme a Lisa Joy (Westworld) e Christopher Yost (Thor: Ragnarok).

Della trama non si sa nulla ma ne sta girando in rete una probabile:

Sette anni dopo che Mendel Stromm (aka Robot Master) e i suoi due scagnozzi hanno ucciso suo padre, Silver Sable viene ingaggiata dal governo per trovare Felicia Hardy (aka Black Cat). Black Cat, hacker e ladra professionista, sembra abbia rubato delle informazioni Governative di primaria importanza. Secondo le più recenti informazioni, la Gatta si nasconde nella tripla frontiera fra Paraguay, Argentina e Brasile, dove non vige alcuna legge.

Il progetto, ancora in fase di pre-produzione, sarà diretto da Gina Prince-Bythewood, in veste anche di co-sceneggiatrice insieme a Lisa Joy e Christopher Yost.

L’usicta del nuovo cinecomic Marvel è previsto per febbraio 2019

Commenta

Commenti