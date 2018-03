Non fare rumore se non vuoi morire, trailer italiano di Un posto tranquillo

In questa pellicola il silenzio è il vero protagonista, ed è l’unica chance per rimanere in vita, il titolo è ironicamente Un posto tranquillo, visto che tanto tranquillo non è, arriverà nei nostri cinema il 24 maggio e questo è il trailer ufficiale Italiano.

In una fattoria vive una coppia con i due figli, costretta a vivere in silenzio e ad annullare il più possibile i rumori in modo da non risvegliare uno spirito sovrannaturale che vigila sulla loro casa. Ogni loro minimo sforzo è indirizzato a non produrre rumore , ogni oggetto è stato imbottito per impedire di creare il più piccolo rumore, perfino le pedine del monopoli. Uno squarcio lungo la parete di casa funge da monito per un’eventuale errore. Poi l’errore avviene e a questo punto si materializza una minaccia mortale.

John Krasinski (13 Hours) dirige e recita accanto ad Emily Blunt, sua moglie anche nella vita reale, ed ha riscritto anche la sceneggiatura precedentemente stesa da Bryan Woods & Scott Beck. Un posto tranquillo è prodotto da Michael Bay (Transformers) e dai suoi partner Platinum Dunes Andrew Form e Brad Fuller (Ouija, The Purge, Texas Chainsaw Massacre).

Nel cast anche Noah Jupe (Suburbicon, Wonder) e Millicent Simmonds (Wonderstruck)

