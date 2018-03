Nuovo trailer italiano del film action Rampage – Furia Animale con The Rock

Un nuovo Trailer italiano ufficiale rilasciato da Warner Bros. della pellicola Rampage – Furia Animale che vede protagonista Dwayne The Rock Johnson (Jumanji- Benvennuti nella giungla) .

Si tratta dell’adattamento cinematografico di un famosissimo video game degli anni ’80 di genere arcade platform – picchiaduro, creato nel 1986 da Midway Games. Il personaggio interpretato da Dwayne Johnson dovrà vedersela con una versione geneticamente modificata di una scimmia di nome George, sin da piccola curata da lui stesso.

Sinossi ufficiale: Il primatologo Davis Okoye (Dwayne Johnson), un uomo che preferisce tenere le persone a debita distanza, condivide un legame indissolubile con George, un gorilla silverback straordinariamente intelligente, di cui si occupa sin dalla nascita. Ma un esperimento genetico sfuggito al controllo trasforma questo tranquillo primate in un mostro scatenato. A peggiorare le cose si scopre che esistono altri predatori alfa alterati in questo modo. Mentre questi mostri devastano il Nord America, distruggendo qualsiasi cosa sul loro percorso, Okoye unisce le forze con un ingegnere genetico caduto in disgrazia per trovare un antidoto, facendosi strada su un campo di battaglia in continua evoluzione, non solo per cercare di impedire una catastrofe globale ma anche per salvare la creatura furiosa che una volta era sua amica.

Rampage sarà diretto da Brad Peyton, nel cast oltre a Dwayne Johnson troviamo Joe Manganiello, Marley Shelton, Jake Lacy, Breanne Hill, Malin Akerman, Jeffrey Dean Morgan e Naomie Harris.

Dal 12 aprile 2018 al cinema distribuito da Warner , anche in 3D.

