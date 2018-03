Il trailer italiano di Ralph Spaccatutto 2

Ralph Spaccatutto 2 sta per tornare sul grande schermo e questa volta le sue avventure lo condurranno nel mondo di Internet, ecco il trailer italiano del secondo capitolo

Ralph breaks the Internet, titolo originale del film, vede Raph abbandonare il mondo dei videogiochi per un mondo molto piu vasto, quello di Internet. Quando il gioco di Vanellope si rompe, lei e Ralph andranno in giro in Internet per cercare di aggiustarlo. Finiranno in tantissimi siti tra cui quello sito Marvel, quello di OhMyDisney.com e nel mondo dei Tsum Tsum.

Realizzato ancora una volta dai Walt Disney Studios, questo sequel vedrà il ritorno dei filmmakers del primo film – che fu candidato all’Oscar® –, tra cui il regista Rich Moore (Zootropolis, I Simpson) e il produttore Clark Spencer (Zootropolis, Bolt – Un Eroe a Quattro Zampe). Inoltre, Phil Johnston (sceneggiatore di Ralph Spaccatutto, Zootropolise Benvenuti a Cedar Rapids) dirigerà il film insieme a Moore. Nella versione originale, John C. Reilly e Sarah Silverman torneranno a prestare le proprie voci al ‘cattivo diventato buono’ Ralph e alla ‘ragazzina con il glitch vincente’ Vanellope Von Schweetz.

Il sequel, arriverà nelle sale italiane il 22 novembre 2018

Il primo capitolo di Ralph Spaccatutto è arrivato nelle sale americane il 2 novembre 2012, registrando l’incasso d’apertura più alto di sempre per un film dei Walt Disney Animation Studios, all’epoca della sua uscita. Il film fu decretato Miglior lungometraggio d’animazione del 2012 dalla Broadcast Film Critics Association, vinse il premio per il Miglior casting in un film d’animazione conferito dalla Casting Society of America, e vinse il Kids’ Choice Award nella categoria Film d’animazione preferito. Candidato a un Oscar® e a un Golden Globe® come Miglior film d’animazione, Ralph Spaccatutto vinse cinque Annie Award, tra cui Miglior film d’animazione, Miglior regia, Miglior cast e Miglior sceneggiatura. Spencer ottenne anche un PGA Award come Miglior produttore di un lungometraggio d’animazione.

Commenta

Commenti