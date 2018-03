Trailer italiano di Charley Thompson il film che vi toccherà il cuore

Dal 5 aprile nei nostri cinema arriverà una storia che vi toccherà il cuore, il nuovo film di Andrew Haigh intitolato Charley Thompson, ecco il primo teaser trailer italiano

Un road movie che parla di un’amicizia molto, molto speciale, il genere di film che è caratterizzata sempre da una ricerca, spesso interiore ed esistenziale, da parte di un personaggio che intraprende un viaggio più o meno avventuroso per trovare se stesso o una nuova vita.

Tratto dal romanzo La Ballata di Charley Thompson di Willy Vlautin edito in Italia da Mondadori, il giovane protagonista ha il volto di Charlie Plummer che con questa interpretazione ha vinto il premio Mastroianni (miglior Attore rivelazione) al Festival del Cinema di Venezia dove la pellicola è stata accolta con entusiasmo.

Protagonista è il quindicenne Charley, rimasto solo con il padre dopo la morte della madre. Charley si accontenterebbe di poco: una casa vera, qualcuno che gli prepari da mangiare, una scuola dove farsi degli amici senza dover cambiare città troppo spesso. Con un padre sempre nei guai, però, non è così facile: i due cercano a Portland un nuovo inizio, ma presto Charley dovrà rimettersi in viaggio, stavolta da solo, attraverso l’America profonda. Nel corso del viaggio farà amicizia con un vecchio cavallo da corsa, Lean On Pete, e questo gli farà ritrovare la speranza in un futuro migliore.

Nel cast anche Steve Buscemi, Chloe Sevigny e Travis Fimmel.

Commenta

Commenti