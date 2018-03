Tolkien, Lily Collins e Nicholas Hoult nel biopic

Lily Collins (The Last Tycoon) sarà nel cast del prossimo Tolkien, secondo Variety. L’attrice sarà Edith Bratt, la moglie dell’autore di The Hobbit e Il Signore degli Anelli J.R.R. Tolkien, che ha ispirato i personaggi della principessa Elven Lúthien Tinúviel e Arwen Evenstar nella saga. Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road, Warm Bodies) interpreterà il ruolo principale nel film.

Il biopic di Tolkien prodotto da Fox Searchlight e da Chernin Entertainment sarà diretto da Dome Karukoski, David Gleeson e Stephen Beresford. The Hobbit è stato pubblicato nel 1937 e Il Signore degli Anelli nel 1954 e nel 1955, in tre parti. Il Signore degli Anelli è stato scritto tra il 1937 e il 1949 ed è uno dei romanzi più venduti di tutti i tempi. The Hobbit e Il Signore degli Anelli costituivano la base per due trilogie cinematografiche. Tolkien è stato nelle opere dal 2013.

Lily Collins l’abbiamo vista in The Last Tycoon, Celine Brady, The Blind Side, City of Bones e Mirror Mirror con Julia Roberts. È anche apparsa nel film Netflix Okja e nel film To the Bone.

