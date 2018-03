Rilasciato il titolo ufficiale di Mission Impossible 6 ed un’andrenalinica nuova immagine

La notizia che i fan distavano aspettando è arrivata! Il nuovo capitolo della saga di spionaggio che vede protagonista Ethan Hunt ha un titolo, ed è ufficialmente chiamato, rompendo la tradizione dell’uso di due parole come Ghost Protocol Rogue Nation , l’ultima missione ha ancora una volta protagonista l’immancabilediretto dal regista

Cruise ha promesso ai suoi follower su Instagram di aver “alzato la posta” ancora di più – sì, lo sappiamo lo spericolato attore infatti è incorso in ben due incidenti sul set per non voler usare controfigura e stuntman . Ricordiamo che Mission Impossible – Fallout arriverà a luglio nelle nostre sale.

Intanto vi lasciamo con questa andrenalinica nuova immagine in cui vediamo il nostro protagonista pericolosamente aggrappato a un elicottero in volo: insomma, parrebbe proprio che Ethan Hunt ci darà dentro di azione mozzafiato anche stavolta proprio come aveva promesso!