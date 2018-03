Timothèe Chalamet, 5 cose da sapere sul giovane attore

Timothèe Chalamet sta vivendo un anno incredibile. Molti lo ritengono una possibile nomination ai prossimi Oscar per il suo ruolo nel film Chiamami col Tuo Nome di Luca Guadagnino e Woody Allen lo ha coinvolto nel suo prossimo film al fianco di Selena Gomez. Al fianco di Armie Hammer nel film che arriverà nelle sale italiane il prossimo Febbraio 2018 Chalamet interpreta Elio, un ragazzo che viene travolto da una relazione appassionata con un uomo più grande di lui, Oliver. Il film sta ottenendo recensioni molto positive in tutto il mondo per il suo ritratto potente e onesto del primo amore.

Un astro nascente che ha una carriera in ascesa davanti, ma il pubblico ancora non lo conosce molto bene, così di seguito vi sveliamo cinque curiosità su questo giovane attore.

1. È apparso in due film importanti prima di Chiamami col Tuo Nome. Il suo esordio cinematografico è stato nel film Men, Women & Children del 2014. Il ventunenne ha anche interpretato il ruolo del figlio di Matthew McConaughey nel film di fantascienza di Christopher Nolan, Interstellar. Timothee viene inoltre elogiato per il suo ruolo di supporto nel film drammatico di successo di Greta Gerwig, Lady Bird.

2. Ha frequentato la figlia di Madonna. Infatti Timothee e Lourdes Leon, 21 anni, sono stati fotografati per la prima volta insieme nell’Aprile 2013. Hanno avuto un rapporto romantico, ma non molto serio. “Sono adolescenti, quindi immagino che tu possa considerarli così” ha raccontato una fonte a Us Weekly riguardo alla loro relazione. Si sono incontrati a LaGuardia High School di New York City e si sono divisi nel Marzo del 2014.

3. Probabilmente qualcuno lo conosce dalla serie tv Homeland. Timothèe Chalamet infatti ha iniziato ad attirare l’attenzione nei panni di Finn Walden, figlio del vicepresidente della serie Showtime interpretato da Damian Lewis.

4. Prossimamente lo vedremo nel film A Rainy Day di Woody Allen, ambientato a New York. Nel settembre 2017 Timothèe e Selena, 25 anni, sono stati visti baciarsi appassionatamente per una scena del film, quindi facile immaginare che saranno innamorati sulla scena.

5. Suo padre, Marc Chalamet, è francese. Sua madre, Nicole Flender, è americana. Timothèe è nato e cresciuto a New York, ma ama le sue origini francesi. Ha anche imparato a parlare italiano per il suo ruolo in Chiamami col tuo Nome, quindi si può dire che ha una passione per le altre culture ed è in grado di parlare diverse lingue.

