Thor: Ragnarok, Doctor Strange appare nel nuovo trailer

Un trailer internazionale del nuovo Thor: Ragnarok è arrivato online, presentando nuove immagini del film e la prima apparizione del Doctor Strange. Lo Stregone Supremo interpretato da Benedict Cunberbatch discute con Chris Hemsworth nei panni di Thor nel nuovo trailer che potete vedere qui sopra.

In Thor: Ragnarok, Thor viene imprigionato dall’altra parte dell’universo senza il suo potente martello e si ritrova in una corsa contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare Ragnarok – la distruzione del suo pianeta natale e la fine della civiltà Asgardiana per mano di una nuova potente minaccia, la spietata Hela. Thor: Ragnarok vede il ritorno di Chris Hemsworth come il Dio del Tuono, con Tom Hiddleston come Loki, Mark Ruffalo come Hulk, Idris Elba come Heimdall e Sir Anthony Hopkins come Odino.

Le star del cinema Cate Blanchett come la villain Hela, Tessa Thompson come Valkyrie, Jeff Goldblum come Grandmaster e Karl Urban come Skurge. Nel cast anche Sam Neill. Kevin Feige produrrà il film, unito ai produttori esecutivi Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Victoria Alonso, Thomas M. Hammel e Stan Lee. La sceneggiatura viene da Stephany Folsom, Craig Kyle, Christopher Yost e Eric Pearson.

