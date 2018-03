Thor: Ragnarok, 5 motivi per vedere il nuovo film Marvel

Il prossimo film Marvel, Thor: Ragnarok, arriva al cinema il 25 Ottobre, con Chris Hemsworth nuovamente nei panni del Dio del Tuono per la regia di Taika Waititi. Ricco di azione e umorismo questa nuova avventura che si svolge ad Asgard e dintorni, ritrova personaggi che già conosciamo ma accoglie anche interessanti new entry. Thor è imprigionato dall’altro lato dell’universo senza il suo potente martello e deve lottare contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok – la distruzione del suo mondo e la fine della civiltà asgardiana – per mano di una nuova e onnipotente minaccia, la spietata Hela. Ma prima, dovrà sopravvivere a un letale scontro fra gladiatori che lo metterà contro il suo vecchio alleato e compagno nel team degli Avengers: l’Incredibile Hulk.

Di seguito vi diamo cinque buoni motivi per non perdere Thor: Ragnarok al cinema.

Hulk torna più forte e più grande che mai

Se hai visto i vari trailer del film, dovresti sapere che Thor e Hulk si riuniscono in seguito ad eventi alquanto improbabili, combattendo l’uno contro l’altro davanti a migliaia di spettatori. Non ti sveliamo come si svolge lo scontro leggendario, ma una cosa è certa: Hulk non si risparmia e non si tira indietro molto facilmente. In questo film infatti sembra che il personaggio di Hulk sia perfino più gigantesco del solito. Si esprime bene e possiamo notare un suo lato più morbido e più adorabile, specialmente quando Thor deve provare a calmarlo in assenza della Vedova Nera che sa come fare.

Un villain davvero forte

Ci sono molte storie sulle origini e l’identità di Hela, il villan femminile di Thor: Ragnarok interpretato dalla bravissima Cate Blanchett, tra fumetto e cinema. Ma quello che possiamo dire è che Thor avrebbe potuto finalmente incontrarla prima o poi sul suo cammino, poichè Hela è una forza infernale che darà all’eroe del filo da torcere. Se hai visto il trailer lei è in grado di rompere in mille pezzi l’amato martello di Thor, quindi puoi immaginare la sua potenza! È sicuramente uno dei migliori nemici dell’Universo Marvel, altro che Ultron. C’è un motivo per cui viene chiamata la Dea della Morte insomma.

La colonna sonora techno rock

Alcuni potrebbero dire che la canzone dei Led Zeppelin potrebbe essere un po’ troppo sopravvalutata poiché è usata spesso nei film dei supereroi e Thor: Ragnarok non è diverso. La canzone è abbastanza inflazionata ed è il complemento perfetto per qualsiasi scena di combattimento, ma ciò che rende la musica di Thor: Ragnarok ancora più elettrizzante è la sua colonna sonora techno. Puoi sentire una sorta di suoni che uniscono Tron e Stranger Things, mescolati splendidamente con il tono dei suoni della tastiera anni ’70 e ’80 e i sintetizzatori.

Nuova squadra

Ciò che rende ogni film Marvel ancora più attraente è la presenza dei personaggi di supporto che spesso danno più vita alla narrazione. Puoi incontrare la Valchiria interpretata da Tessa Thompson, che sarà del “team” di Thor, al centro dell’azione. Oppure Korg, un muscolo fatto interamente di roccia con una personalità che ricorda un po’ Groot di Guardiani della Galassia anche se è in grado di esprimersi con qualche parola in più. E poi la splendida partecipazione di Benedict Cumberbatch nei panni del Doctor Strange merita sicuramente attenzione.

Il rapporto amore-odio di Loki e Thor

Le tenebre malvagie di Loki hanno causato problemi non solo a Thor, ma anche al resto dell’universo, ma il suo cuore si risveglia per aiutare il suo fratellastro a salvare Asgard, o forse no. Questa volta sembra che Thor e Loki debbano collaborare contro un nemico comune, ma gli sceneggiatori hanno tratteggiato il loro rapporto come amore-odio con una serie di flashback adorabili.

Commenta

Commenti