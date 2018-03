The Umbrella Academy, Ellen Page nella nuova serie tv Netflix

Netflix sta realizzando una nuova serie tv ispirata al mondo dei fumetti The Umbrella Academy di Gerard Way e Gabriel Ba, con una prima stagione di 10 episodi che sarà pronta nel 2018. Ellen Page (Inception, Juno) si è unita al cast ufficiale secondo Variety ed interpreterà la pecora nera della famiglia, Vanya. “È l’unica dei bambini adottati da Reginald Hargreeves senza abilità soprannaturali. Timida e insicura, Vanya si sforza di trovare il suo posto nel mondo”.

Sulla base dei popolari fumetti e graphic novel, la serie tv segue i membri di una famiglia disfunzionale di supereroi (The Umbrella Academy) – The Monocle, Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, Number Five, The Horror e The White Violin – mentre lavorano insieme per risolvere la misteriosa morte del loro padre, scontrandosi per le loro divergenti personalità e abilità. Pubblicato da Dark Horse Comics, la serie di fumetti ha ottenuto molto consenso dai fans e dai critici per la sua storia alternativa e intrecciata al genere dei supereroi.

The Umbrella Academy sarà prodotta da Universal Cable Productions. Steve Blackman (Fargo, Altered Carbon) sarà produttore esecutivo e showrunner, con altri produttori esecutivi Bluegrass Television, Mike Richardson e Keith Goldberg di Dark Horse Entertainment. Gerard Way servirà come produttore esecutivo. Lo script pilota è stato adattato dalla serie di fumetti di Jeremy Slater (The Exorcist). La serie è stata in precedenza in fase di sviluppo per adattamenti vari, nessuno dei quali diventato realtà, ma è stato acquistato per la tv nel 2015. Ellen Page è nota per il suo lavoro in film come Juno, X-Men: Days of Future Past e il recente Flatliners.

