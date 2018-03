The Silent Man, il trailer del film sulla “Gola Profonda” del caso Watergate

La storia di The Silent Man è quella di Mark Felt, colui che, da secondo in comando all’Fbi, sotto il nome in codice di “Gola profonda” ha aiutato a scoprire lo scandalo Watergate. Rimasta avvolta nel mistero per oltre trent’anni, la sua identità è stata rivelata nel 2005 da un periodico. Sopra il trailer italiano

Presentato allo scorso Toronto Film Festival, The Silent Man è diretto da Peter Landesman e interpretato da Liam Neeson, Maika Monroe e Diane Lane, arriva nei nostri cinema dal 12 aprile distribuito da BIM

Per oltre trent’anni, la misteriosa identità dell’informatore segreto ha suscitato un’intensa curiosità da parte dell’opinione pubblica e una serie di speculazioni, fino a quando, nel 2005, in un articolo apparso su Vanity Fair, Felt non ha ammesso di essere stato lui. Malgrado il suo nome sia ormai di dominio pubblico da un decennio, in pochi conoscono la vita professionale e privata del brillante e intransigente Felt, che rischiò, e in ultima istanza sacrificò, ogni cosa, compresa la famiglia, la carriera e persino la libertà, per rendere note le informazioni di cui era a conoscenza.

