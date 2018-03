The Man Who Killed Don Quixote di Terry Gilliam, ecco la prima immagine ufficiale

The Man Who Killed Don Quixote: Toby un produttore cinematografico del ventunesimo secolo viene scaraventato indietro nel tempo: qui incontra un uomo anziano che è convinto di essere Don Chisciotte e che scambia il pubblicitario Toby per il suo fidato scudiero Sancho Panza. I due intraprendono uno strano viaggio tra due dimensioni e, proprio come il famoso cavaliere, Toby inizia a essere talmente coinvolto dal mondo fantastico da non riuscire più a distinguere la finzione dalla realtà.

Questa è la sinossi breve del progetto di Terry Gilliam in corso da anni, ed oggi finalmente vi presentiamo la prima immagine ufficiale dal set di The Man Who Killed Don Quixote, film che vanta un cast stellare composto da Adam Driver, Jonathan Pryce, Stellan Skarsgård, Olga Kurylenko, Joana Ribeiro, Óscar Jaenada, Jordi Mollà, Sergi López e Rossy de Palma.

Il film verrà presentato al prossimo Festival di Cannes, ed è stato scritto da Gilliam assieme a Tony Grisoni col quale aveva gia collaborato per Paura e delirio a Las Vegas, I fratelli Grimm e l’incantevole strega, e Tideland

