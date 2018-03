Mistero e paranormale in The Innocents, la nuova serie tv Netflix

The Innocents è la nuova serie tv targata Netflix ed arriverà nel 2018, narra di due adolescenti che non hanno la possibilità di coltivare il loro amore a causa dei segreti dei loro genitori, questo è il teaser trailer italiano.

Mistero, adolescenti e paranormale sono la ricetta di questo nuovo show, “L’amore cambia tutto” ma anche “quello che vedi non è quello che vedi“, si legge nel primo teaser. La prima stagione si compone di 8 puntate, girate tra Gran Bretagna e Norvegia.

Sinossi: Harry e June, i quali fuggono dall’oppressione delle loro famiglie per stare insieme e si ritrovano catapultati in un viaggio straordinario alla scoperta di sé che fa deragliare il loro sogno iniziale. I segreti nascosti loro dai rispettivi genitori mettono alla prova il loro amore, fino ad arrivare al punto di rottura – il dono straordinario che possiedono scatena forze potenti in grado di dividerli per sempre.

Protagonisti sono i giovani Percelle Ascott (Maghi contro alieni, The Weekend Movie) e (Clique, Iona). Accanto a loro vedremo Guy Pearce, ( Priscilla, la regina del deserto, Memento ,Iron Man 3) e darà il volto al misterioso personaggio di Halvorson.

