The Goldfinch, iniziate le riprese del film

The Goldfinch è il nuovo film Warner Bros. che si propone come l’attesissimo adattamento cinematografico del romanzo best seller acclamato a livello internazionale di Donna Tartt, vincitrice del Premio Pulitzer nel 2014 per la Fiction. Diretto da John Crowley (Brooklyn) The Goldfinch presenta un cast multigenerazionale guidato da Ansel Elgort (Baby Driver) nei panni di Theo Decker e dal premio Oscar Nicole Kidman (The Hours, Big Little Lies) nei panni della Signora Barbour. In queste ultime ore è stato annunciato ufficialmente l’inizio delle riprese.

The Goldfinch è prodotto da Nina Jacobson (Hunger Games, American Crime Story) e Brad Simpson (World War Z, American Crime Story) per Color Force. La sceneggiatura è curata da Peter Straughan e si basa sul libro di Donna Tartt, che ha trascorso 30 settimane nella lista dei Best Seller del New York Times. Theodore “Theo” Decker aveva 13 anni quando sua madre fu uccisa in un attentato al Metropolitan Museum of Art di New York. La tragedia ha cambiato il corso della sua vita, trasmettendogli un senso di dolore e un senso di colpa, e lo ha spinto a reinventare se stesso in cerca di redenzione. Egli conserva un pezzo di speranza di quel terribile giorno: un dipinto di un uccellino incatenato al suo trespolo. Il cardellino.

Nel cast Oakes Fegley (Pete’s Dragon) nei panni del giovane Theo, Aneurin Barnard (Dunkirk) nei panni di Boris, Finn Wolfhard (Stranger Things, IT) nei panni del giovane Boris, con Sarah Paulson (The Post, American Crime Story) nei panni di Xandra, Luke Wilson (The Royal Tenenbaums) come Larry, e Jeffrey Wright (The Hunger Games) come Hobie. Il cast principale del film comprende anche Ashleigh Cummings, Willa Fitzgerald, Aimee Laurence, Denis O’Hare, Peter Jacobson, Luke Kleintank, Joey Slotnick, Robert Joy e Ryan Foust. Il team creativo del dietro le quinte comprende il direttore della fotografia candidato all’Oscar Roger Deakins, lo scenografo nominato all’Oscar K.K. Barrett, la costumista Kasia Walicka Maimone e il montatore Kelley Dixon (Breaking Bad). Previsto in uscita l’11 ottobre 2019, il film è una collaborazione di Warner Bros. Pictures con Amazon Studios, una produzione Color Force, per la regia di John Crowley. Sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros.

