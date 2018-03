The Disaster Artist, il trailer con James Franco

A24 ha rilasciato il primo teaser trailer della commedia con James Franco The Disaster Artist, la vera storia della realizzazione del film The Room, che è stato chiamato “il Citizen Kane dei brutti film”. Il cult di Tommy Wiseau è stato proiettato al pubblico con il tutto esaurito a livello nazionale per più di un decennio.

James Franco interpreta Wiseau, per questo film basato su una sceneggiatura di Scott Neustadter e Michael H. Weber, dal libro di Greg Sestero e Tom Bissell. Franco guida il cast, accanto a Dave Franco, Seth Rogen, Alison Brie, Zac Efron, Josh Hutcherson, Jacki Weaver, Ari Graynor e Jason Mantzoukas.

La squadra creativa dietro le quinte di The Disaster Artist è guidata dal direttore della fotografia Brandon Trost, lo scenografo Chris Spellman, la costumista Brenda Abbandandolo, e Stacey Schroeder. Il film prodotto da Franco Era, Vince Jolivette, Seth Rogen, James Weaver e Evan Goldberg.

