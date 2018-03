The Deuce, James Franco nel mondo del porno

HBO ha pubblicato il nuovo trailer di The Deuce, la nuova serie tv che inizia la sua stagione di otto episodi il 10 settembre 2017. Creata da George Pelecanos e David Simon, The Decue ha come produttore esecutivo e interprete James Franco.

The Deuce segue l’ascesa della cultura pornografica a New York dagli inizi degli anni ’70 alla metà degli anni ’80, esplorando il mondo del commercio sessuale dal momento in cui c’è una rivoluzione culturale che liberalizza la sessualità americana e porta a nuove definizioni giuridiche dell’oscenità, creando un’industria da miliardi di dollari che ora è una componente elementare del paesaggio culturale americano. A partire dal 1971 la serie segue un cast di baristi, prostitute, poliziotti e abitanti della vita notturna mentre sono avvolti da un mondo di sesso, crimine e violenza, dove il business del porno inizia la sua salita dai saloni dei massaggi alla Mafia con una legittimità e permanenza culturale.

Il cast comprende James Franco, Maggie Gyllenhaal, Gary Carr, Margarita Levieva, Lawrence Gilliard Jr., Dominique Fishback, Emily Meade, Gbenga Akinnagbe, Chris Bauer, Ghris Coy, Natalie Paul e Michael Rispoli.

