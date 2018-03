The Cloverfield Paradox, il trailer del nuovo film Netflix

Dopo settimane di indiscrezioni sul prossimo sequel di Cloverfield, Netflix ha mostrato il primo spot del film The Cloverfield Paradox durante il Super Bowl. Il misterioso terzo film della saga che segue l’ultimo 10 Cloverfield Lane non uscirà più nelle sale questo Aprile, ma è già disponibile sulla famosa piattaforma streaming anche in Italia.

Nel prossimo futuro un gruppo di astronauti internazionali sta lavorando su una stazione spaziale per risolvere una grande crisi energetica che sta coinvolgendo la Terra. La tecnologia sperimentale a bordo della stazione ha un risultato inaspettato, lasciando la squadra isolata e in lotta per la sopravvivenza. The Cloverfield Paradox vede protagonisti David Oyelowo (Selma, Interstellar), John Ortiz (Fast & Furious, Kong: Skull Island), Elizabeth Debicki (The Night Manager), Gugu Mbatha-Raw (Concussion), Chris O’Dowd (Thor: The Dark World), Ziyi Zhang e Daniel Bruhl (Captain America: Civil War, Rush).

Diretto da Julius Onah il film è stato originariamente sceneggiato dallo sceneggiatore di Freaks of Nature e 22 Jump Street, Oren Uziel. Il progetto è stato riscritto da Doug Jung (Star Beyond).

