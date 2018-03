The Bone Church, il romanzo di Stephen King diventa una serie tv

Il mondo sembra non averne mai abbastanza delle storie di Stephen King, secondo quanto riporta Deadline. Chris Long e la Cedar Park Entertainment di David Ayer hanno acquistato i diritti di The Bone Church, un romanzo del famoso scrittore pubblicato per la prima volta nel 2009.

The Bone Church narra la storia di un barista che racconta ad un suo cliente qualcosa a proposito di una spedizione nella giungla a cui ha preso parte. Molto tempo prima King è stato produttore esecutivo dell’adattamento televisivo del romanzo Mr. Mercedes, che va in onda in streaming. Dopo il successo strepitoso del film IT lo scorso autunno, il lavoro di King è stato ripreso più spesso per una varietà di progetti. IT Capitolo 2 arriverà al cinema nel 2019 insieme ai nuovi adattamenti di Pet Sematary, Suffer the Little Children, The Talisman e Doctor Sleep. C’è anche l’imminente Castle Rock, la serie di Hulu che apparentemente coinvolgerà diversi romanzi dell’autore, con diverse storie ambientate nella città immaginaria del Maine.

