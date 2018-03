The Bombing, la prima foto del film di guerra con Bruce Willis

E’ in corso la produzione del prossimo film di guerra intitolato The Bombing, scritto da Ping Chen e prodotto da Yang Butang e Jimmy Jiang. Da poche ore è online la prima foto del film con Bruce Willis protagonista (Il sesto senso, Die Hard, Il quinto elemento) che potete vedere qui sopra.

Basato sull’incredibile storia vera accaduta durante la Seconda Guerra Mondiale, il film racconta di cinque diversi cinesi che combattono contro gli attacchi degli Air Force Giapponesi per proteggere un’importante macchina militare a Chongqing, nel 1940. Il film è diretto da Xiao Feng (Hushed Roar) ed è attualmente in post-produzione. Willis si unisce al cast che comprende anche Bingbing Fan (X-Men: Days of Future Past) e Nicholas Tse (The Pigeon Stool, Bodyguards and Assassins). Il filmmaker Mel Gibson sta lavorando anche al film come produttore esecutivo e direttore artistico del film.

Commenta

Commenti