Tales of Arcadia, la trilogia animata Netflix di Guillermo Del Toro

Guillermo Del Toro sta espandendo il suo universo della serie tv animata Trollhunters. Ad una proiezione in anteprima della seconda stagione di Trollhunters, il regista di Hellboy ha rivelato che la serie Netflix è la prima di una trilogia di spettacoli fantastici che saranno ambientati nell’universo diaTrollhunters. Le trilogia di Tales of Arcadia continuerà nel 2018 e nel 2019.

E’ difficile negare che Del Toro è un regista che crea meravigliosi mondi selvaggi che brillano per immaginazione ed ispirano quanto intrattengono. Il regista di Crimson Peak è sempre impegnato, annunciando progetti in continuazione. Ha anche un nuovo film in arrivo al cinema quest’anno, The Shape of Water. Durante una proiezione di Trollhunters 2, Del Toro ha annunciato che i Trollhunters sarebbero stati i primi di una trilogia tutta ambientata nella città fittizia di Arcadia, dove agiscono i Trollhunters. Arcadia sembra una città ordinaria, ma esiste al centro di linee magiche e mistiche che la rendono un punto caldo per creature fantastiche come troll, alieni e maghi. Dopo i Trollhunters, la trilogia Tales of Arcadia continuerà con 3 Below nel 2018 e Wizards nel 2019.

3 Below sarà incentrato su due adolescenti reali e la loro guardia del corpo che fuggono da un diabolico dittatore che ha invaso il loro pianeta e finiscono ad Arcadia. In fuga dai cacciatori intergalattici, lottano per unirsi e adattarsi al mondo bizzarro della scuola superiore mentre tentano di riparare la loro nave per tornare indietro e difendere il loro pianeta. Wizards poi riunirà i mondi di troll, alieni e maghi che si nascondono in Arcadia. Questo capitolo finale di Tales of Arcadia comporterà una battaglia apocalittica per il controllo della magia – una battaglia che determinerà il destino dei vari mondi soprannaturali di tutta la trilogia.

Trollhunters 2 prevede nel cast Anton Yelchin, Kelsey Grammer, Ron Perlman, Steven Yeun, Anjelica Huston, Mark Hamill e Lena Headey per un debutto su Netflix il 15 dicembre 2017.

