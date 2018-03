Star Wars, alcune serie tv in streaming nel 2019

Il CEO della Disney Bob Iger ha annunciato pochi istanti fa che ci sono alcune serie tv di Star Wars in lavorazione, destinate allo streaming prossimamente. “Stiamo sviluppando non solo una, ma alcune serie tv di Star Wars, specificamente per l’app Disney direct-to-consumer. Ne abbiamo parlato e siamo prossimi a rivelare almeno uno dei progetti che stiamo sviluppando. Poiché l’accordo non è completamente chiuso, non possiamo essere specifici a riguardo. Penso che troverete comunque il livello di talento che avete notato al cinema“.

Iger aveva menzionato lo sviluppo di una serie tv di Star Wars già lo scorso Novembre, insieme ad una serie di High School Musical e una serie di Monsters., anche se questo nuovo annuncio ha rivelato che ce ne saranno molte altre per il servizio di streaming. Si partirà alla fine del 2019 e la notizia è arrivata in aggiunta al grande annuncio che gli showrunner di Game of Thrones David Benioff e D.B. Weiss si occuperanno dei nuovi film di Star Wars.

Dopo aver mosso i primi passi in Il Risveglio della Forza, la coraggiosa Rey (Daisy Ridley) prende in mano le redini del suo destino nel secondo capitolo della nuova trilogia ambientata trent’anni dopo Il Ritorno dello Jedi, Star Wars: Gli ultimi Jedi. La Forza scorre nella giovane mercante di rottami, ma ha bisogno di un maestro che le insegni a controllarla. Rivelata la mappa che traccia la rotta per il nascondiglio segreto di Luke Skywalker (Mark Hamill), la ragazza attraversa l’universo fino al pianeta sperduto dove il cavaliere jedi si è ritirato in esilio volontario. Si inerpica lungo sentieri impervi, perlustra gli angoli più selvaggi dell’isola per incrociare lo sguardo del leggendario guerriero che ha combattuto e sconfitto l’Impero, e porgergli la vecchia spada laser appartenuta alla sua famiglia. Il gesto significativo riprende ed eguaglia il passaggio di testimone avvenuto nel corso della saga, nella quale l’allievo assume infine il ruolo di mentore. Intuitiva e tenace, Rey è la capofila delle nuove leve Jedi, pronta a contrastare le forze del sinistro Primo Ordine, in aiuto della Resistenza. Accanto a lei ritornano l’ex assaltatore Finn (John Boyega), il pilota di X-wing Poe Dameron (Oscar Isaac), l’occhialuta aliena Maz Kanata (Lupita Nyong’o tramite performance capture) e il Generale Leia Organa (nell’ultima interpretazione di Carrie Fisher). Tra i servitori del Lato Oscuro, con il volto sfregiato dall’ultimo scontro con Rey, ritroviamo Kylo Ren (Adam Driver), influenzato dalla misteriosa figura del Leader Supremo Snoke (Andy Serkis tramite performance capture).

Commenta

Commenti