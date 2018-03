Star Wars: Gli Ultimi Jedi, video con il cast che si allena

Arriva online un nuovo video dal set di Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Si tratta di una featurette che mostra il cast del film, compresi Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Gwendoline Christie e Kelly Marie Tran, mentre si allenano per prepararsi ad affrontare una nuova avventura nei panni dei loro personaggi della saga. Presente anche il regista Rian Johnson e lo stunt trainer della Ridley, che spiega come l’attrice abbia imparato a coordinare i suoi movimenti da combattimento in appena tre giorni.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è stato scritto e diretto da Rian Johnson e continua la storia iniziata con Star Wars: Il Risveglio della Forza, con il ritorno nel cast di Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, e Andy Serkis. Tra le new entry ci saranno Benicio Del Toro e Laura Dern. Il sequel è stato prodotto da Kathleeen Kennedy e Ram Bergman, mentre i produttori esecutivi sono J.J.Abrams, Jason McGatlin e Tom Karnowski. Star Wars: Gli Ultimi Jedi è atteso nelle sale per il 15 Dicembre 2017.

