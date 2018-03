Star Wars: Gli Ultimi Jedi, nuovi dettagli sul personaggio di Benicio Del Toro

Empire ha pubblicato una nuova immagine del personaggio di Benicio Del Toro, DJ nel film Star Wars: Gli Ultimi Jedi, e alcune nuove informazioni su di lui in previsione del numero di gennaio della rivista. Secondo quanto riferito, DJ è un “macellaio del mondo sotterraneo” che, nel mondo delle leggende di Star Wars (precedentemente chiamato Expanded Universe o EW), è qualcosa di simile ad un hacker.

Benicio Del Toro ha parlato di DJ, affermando: “Questo personaggio potrebbe uscire direttamente da una canzone di Bob Dylan o Tom Waites, o anche da un romanzo di Dostoevsky. È come se fosse uscito da Dickens; ci sono personaggi come lui in tutti i tipi di letteratura. È come un coltello: se lo afferri per la lama, ti taglierà. Se lo afferri per l’impugnatura, può essere molto, molto utile. “

Rey ha mosso i suoi primi passi in un mondo più vasto in Star Wars: The Force Awakens e continuerà il suo epico viaggio con Finn, Poe e Luke Skywalker nel prossimo capitolo della continua saga di Star Wars. “The Last Jedi” è scritto e diretto da Rian Johnson e prodotto da Kathleen Kennedy e Ram Bergman e prodotto da J.J. Abrams, Jason McGatlin e Tom Karnowski.

Star Wars: Gli ultimi Jedi è interpretato da Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Andy Serkis, Benicio Del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Tran.

