Star Wars: Gli Ultimi Jedi, dietro le quinte del film

Un nuovo video ci porta dietro le quinte dell’atteso Star Wars: Gli Ultimi Jedi con un breve tour del Millennium Falcon in compagnia del regista Rian Johnson e alcuni nuovi look in scene dal prossimo episodio della saga. Puoi vedere il video nel player qui sopra.

In Star Wars: Gli Ultimi Jedi, la saga degli Skywalker continua con gli eroi de Il Risveglio della Forza che si uniscono alle leggende galattiche in un’avventura epica che esplora misteri antichi della Forza e si imbatte in rivelazioni scioccanti del passato. Nel cast Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è scritto e diretto da Rian Johnson e prodotto da Kathleen Kennedy e Ram Bergman. J.J. Abrams, Tom Karnowski e Jason McGatlin sono i produttori esecutivi. Star Wars: Gli Ultimi Jedi arriva al cinema il prossimo Dicembre 2017.

Commenta

Commenti