Quentin Tarantino, se dirigesse un film di Star Trek?

Non siamo sicuri su quando arriverà sul grande schermo un altro film di Star Trek che seguirà l’ultimo Star Trek Beyond, ma sappiamo che la Paramount Pictures non è molto felice che il produttore del franchise J.J. Abrams abbia deciso di tornare alla Lucasfilm e Disney per dirigere Star Wars: Episodio IX. Justin Lin si è dimostrato un ottimo successore della sedia del regista e ci potrebbe essere un altro che nessuno ha mai considerato fino ad oggi per questa saga.

Quentin Tarantino è conosciuto per la produzione di film come Pulp Fiction, Bastardi Senza Gloria e Django Unchained, film che sono tutti allo stesso tempo selvaggi, violenti e complessi, con personaggi ricchi e dialoghi graffianti. Non tutti questi tratti suonano come adatti ad una missione per l’equipaggio dell’Enterprise, ma se si presentasse l’occasione Tarantino ha rivelato che considererebbe seriamente e coraggiosamente di farlo. Questa voce di Quentin Tarantino alla regia di Star Trek proviene da un pettegolezzo riportato su TMZ in un aeroporto dove al regista è stato chiesto se intendesse accettare di sedere dietro la telecamera per l’ iconico franchise di fantascienza. Tarantino ha risposto semplicemente: “Vale la pena di avere un incontro per parlarne”.

Ma perché TMZ ha pensato di chiedere a Quentin Tarantino di Star Trek? Ci sarebbe una clip audio su YouTube che sta facendo il giro del mondo dopo essere stata pubblicata un paio di settimane fa e presenta Quentin Tarantino mentre dice che sarebbe più interessato a dirigere un film di Star Trek piuttosto che un film di Star Wars. Il regista ha anche continuato a parlare di ciò che rende Star Trek più attraente. Oltre ad esprimere il suo malcontento per Star Trek Into Darkness, egli ha notato che ci sono molti episodi classici di Star Trek che potrebbero essere trasformati in lungometraggi come “The City on the Edge of Forever“, il ventottesimo episodio della prima stagione. Inoltre Tarantino fa riferimento anche all’episodio Star Trek: The Next Generation “Enterprise of Yesterday” come una storia interessante per un adattamento al grande schermo.

