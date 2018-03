Solo: A Star Wars Story, cosa pensa Mark Hamill del film

Mark Hamill, attore che per anni è stato conosciuto in tutto il mondo come Luke Skywalker ha rilasciato un’intervista ad Entertainment Tonight durante gli AARP Movies for Grownups Awards, durante la quale ha rivelato cosa pensa del prossimo film Solo: A Star Wars story.

Quando gli è stato chiesto quali fossero le sue riflessioni sul prossimo spinoff, Hamill ha dichiarato: “Questo è l’unico franchise per cui vai su Twitter e tutti commentano in vari modi tutto quello che succede e le decisioni che si prendono“. L’attore ha poi commentato di essere sinceramente sorpreso dal fatto che alcuni fan non abbiano accolto con entusiasmo il trailer del film su Han Solo come ha fatto lui. “Il trailer sembra fantastico! Non so di cosa si stiano lamentando. Il trailer ti fa venir voglia di vedere il film e io personalmente muoio dalla voglia di vederlo, quindi ha funzionato” ha detto Hamill.

Interrogato sull’opportunità di dare qualche consiglio alla nuova star del film Alden Ehrenreich, Hamill ha affermato che il 28enne deve mettersi alla prova come tanti altri attori nella sua situazione. “Chiunque interpreti la versione giovane di un personaggio amato da tutti, come hanno fatto per Butch Cassidy e Sundance Kid Tom Berenger e William Katt, ha una bella responsabilità. È difficile” ha dichiarato Hamill. Diretto da Ron Howard, Solo: A Star Wars Story presenta Woody Harrelson nel ruolo di Tobias Beckett, Emilia Clarke nel ruolo di Qi’ra, Donald Glover nel ruolo di Lando Calrissian, Thandie Newton nel ruolo di Val, Phoebe Waller-Bridge nel ruolo di L3-37, Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca, Paul Bettany come Dryden Vos e Harley Durst come Moloch.

Sul Millennium Falcon si viaggia sempre verso una galassia molto, molto lontana. In Solo: A Star Wars story ci aspetta una nuovissima avventura con il mascalzone più amato della galassia, in fuga nel profondo di un oscuro e pericoloso mondo criminale. Han Solo incontra il suo potente futuro co-pilota Chewbacca e il famoso giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il corso di uno degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

Commenta

Commenti