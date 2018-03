Snowpiercer, confermata la serie tv ispirata al thriller sci-fi

TNT ha approvato una serie tv ispirata al film Snowpiercer, il thriller futuristico diretto da Bong John Ho, ambientato in un treno che non si ferma mai, in cui la popolazione di sopravvissuti è suddiviso in classi sociali in conflitto tra loro.

Nel cast ci saranno Jennifer Connelly, Mickey Summer, Susan Park, Benjamin Haigh, Sam Otto e tante altre star di serie A. Marty Adelstein, CEO di Tomorrow Studios, ha affermato: “Dato l’eccezionale appeal globale del film originale, abbiamo obbligo di garantire che l’adattamento televisivo sia eccezionale. Abbiamo parlato con TNT e abbiamo scelto un cast di talento, e adesso siamo entusiasti di lavorare insieme per creare un mondo diverso da qualsiasi altro mondo visto in televisione fino ad oggi“.

Ambientato sette anni dopo che il mondo è diventato una landa ghiacciata, Snowpiercer si concentra su quello che è rimasto dell’umanità. I sopravvissuti abitano un gigantesco treno in perpetuo movimento che circonda il mondo. La guerra di classe, l’ingiustizia sociale e la politica di sopravvivenza sono messe in discussione in questa avvincente serie tv.

“Sono un fan del film epico di Bong Joon Ho e ho colto al volo l’occasione di onorare la sua visione originale, espandendo il suo mondo e i personaggi con un cast pluripremiato” ha detto Sarah Aubrey, vicepresidente esecutivo della programmazione di TNT. “La fantascienza è il genere perfetto per esaminare i problemi di razza, classe, genere e risorse naturali con uno storytelling stimolante. La serie Snowpiercer esplorerà le questioni rilevanti mentre i personaggi intraprenderanno una corsa sfrenata e piena di azione”.

Snowpiercer è una co-produzione di Tomorrow Studios e TNT, insieme a CJ Entertainment. Il pilot è stato diretto da Scott Derrickson e scritto da Josh Friedman (Avatar 4).

