Smallfoot, il trailer del fim di animazione sullo Yeti

Warner Animation Group ha realizzato il primo trailer del film d’animazione intitolato Smallfoot, con le voci di Channing Tatum, James Corden, Zendaya, Common, LeBron James, Gina Rodriguez, Danny DeVito, Yara Shahidi, Ely Henry e Jimmy Tatro. Potete vedere il trailer di Smallfoot qui sopra.

Un’avventura animata per tutte le età, con musica originale e un cast di attori famosi, Smallfoot trasforma la leggenda di Bigfoot a testa in giù quando un giovane e brillante Yeti trova qualcosa che pensava non esistesse: un essere umano. La notizia di questo “smallfoot” gli porta fama e opportunità con la ragazza dei suoi sogni. Getta anche la semplice comunità Yeti in subbuglio per quello che potrebbe esserci là fuori nel grande mondo, al di là del loro villaggio innevato, in una raccapricciante storia sull’amicizia, il coraggio e la gioia della scoperta.

Le star di Smallfoot Channing Tatum (The LEGO Batman Movie, i film di Jump Street) dà la voce allo Yeti, Migo e James Corden (Trolls, The Emoji Movie) sono lo Smallfoot Percy. Protagonisti anche Zendaya (Spider-Man: Homecoming), Common (Selma), LeBron James (in arrivo Space Jam 2), Gina Rodriguez (Jane the Virgin), Danny DeVito (Lorax), Yara Shahidi, Ely Henry e Jimmy Tatro (22 Jump Street).

Smallfoot è diretto da Karey Kirkpatrick. Il film è prodotto da Bonne Radford (Curioso come George), Glenn Ficarra (Cicogne, The is Us) e John Requa (Cicogne, This is Us). I produttori esecutivi sono Nicholas Stoller, Phil Lord, Christopher Miller, Jared Stern, Sergio Pablos e Kirkpatrick. Il team creativo comprende il montatore Peter Ettinger e il compositore Heitor Pereira. Il film debutterà nelle sale il 28 settembre 2018.

