Sex Education, una serie Netflix sull’educazione sessuale

Netflix ha annunciato un nuovo dramma “coming-of-age” intitolato Sex Education, che debutterà a livello mondiale sulla piattaforma streaming nel 2019.

Otis Thompson, una liceale vergine socialmente debole vive con sua madre, una terapista sessuale. Circondata da manuali, video e conversazioni noiosamente esplicite sul sesso, Otis è un esperto riluttante sull’argomento. Quando la sua vita familiare viene rivelata a scuola, Otis si rende conto che può usare le sue conoscenze specialistiche per ottenere una rivincita. Si allea con Maeve e insieme creano una clinica di terapia sessuale segreta per affrontare i problemi strani e meravigliosi dei loro compagni. Attraverso la sua analisi della sessualità adolescenziale, Otis si rende conto che potrebbe aver bisogno di una terapia individuale.

“Siamo lieti di dare vita alla brillante creazione di Laurie Nunn con una squadra così dotata. Netflix è un partner eccezionale e siamo entusiasti di fare questo viaggio insieme” ha dichiarato Jamie Campbell di Eleven. “Non potremmo essere più entusiasti di collaborare con la squadra di Eleven, la creatrice Laurie Nunn, e il produttore esecutivo e regista Ben Taylor per portare Sex Education sul piccolo schermo. Fresco e arguto ritratto dell’esperienza adolescenziale universalmente imbarazzante in tutto il mondo” ha dichiarato Cindy Holland, Vice President of Original Content, Netflix. Una serie originale di Netflix, Sex Education inizierà la produzione nel Regno Unito nella primavera del 2018. Prodotto da Eleven, con i produttori esecutivi Jamie Campbell e Joel Wilson. Laurie Nunn è creatrice e scrittrice. Ben Taylor (Catastrophe) dirigerà e produrrà i vari episodi.

