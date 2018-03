Una Selena Gomez bionda platino sul palco degli AMA 2017

Selena Gomez è ritornata sul palco dopo quasi un anno con un look totalmente nuovo, bionda platino si è esibita ieri sera a Los Angeles agli American Music Awards 2017.

In questo anno ne sono successe parecchie alla giovane ragazza, da un trapianto di rene, alla fine del suo amore con The Weeknd ed al ritorno di fiamma? col suo ex Justin Bieber. E forse sono stati tutti questi cambiamenti che hanno portato Selena a voler darci un taglio e cambio colore, di solito è così che si fa per scacciare i vecchi ricordi.

Sul red carpet di LA si è presentata vestita in un abitino di pelle nera con capelli biondo platino, e alla sua esibizione ha indossato un vestitino leggerissimo bianco ed ha cantato Wolves. Purtroppo la sua esibizione non è stata molto gradita da una parte del pubblico che l’ha accusata di aver usato il playback e ha criticato la scenografia.

Resta il fatto che comunque sia ritornata in grande forma e più bella che mai.

