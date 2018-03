Scarface, il remake vede il ritorno di Antoine Fuqua alla regia

La saga del remake di Scarface continua. Universal Pictures ha rimosso ufficialmente il progetto che da anni è in via di sviluppo, dal calendario ufficiale con le date di rilascio dei suoi film, e Deadline riporta che il regista di Equalizer Antoine Fuqua potrebbe tornare alla direzione del film. Scarface sarebbe dovuto uscire nelle sale il 10 agosto 2018, ed ora è senza data.

Sembra inoltre, che Scarface possa perdere il suo attore principale a causa della nuova pianificazione della lavorazione . La star di Rogue One, Diego Luna avrebbe dovuto avere il ruolo del protagonista, ma ora è incerta grazie ai possibili conflitti di programmazione che potrebbero verificarsi con la sequenza temporale di produzione modificata.

Il film ha avuto un percorso abbastanza travagliato fino dalla pre-produzione. Il regista di Harry Potter, David Yates, era in trattative da dirigere durante i primi periodi del progetto, seguito da Fuqua e Pablo Larrain (Jackie). Più di recente, il direttore di Suicide Squad David Ayer è stato nominato per dirigere e scrivere una nuova sceneggiatura per il remake, ma anche lui ha abbandonato il progetto la scorsa primavera con resoconti che suggerivano che la sua versione fosse “troppo oscura” per i gusti di Universal. Una bozza precedente della sceneggiatura è stata scritta da Joel e Ethan Coen. La bozza più recente viene dai fratelli Coen, Ayer e Jonathan Herman.

La storia è stata trapiantata da Miami alla moderna Los Angeles, e Fuqua sarebbe pronto ad accettare il progetto dopo aver completato la post-produzione su The Equalizer 2. Il classico racconto di gangster è stato portato al cinema due volte, prima nel film del 1932 di Howard Hawks e Richard Rosson, e ancora nella versione del 1983 diretta da Brian De Palma, scritta da Oliver Stone, e interpretata da Al Pacino.

Al momento non è stata impostata alcuna nuova data di rilascio per il remake di Universal.

Commenta

Commenti